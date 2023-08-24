Отдел продаж

8 800 101-71-36

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  • Железнодорожные перевозки грузов по всей России и странам СНГ

    Мы предлагаем оперативную перевозку грузов ж/д транспортом для крупных компаний,

    юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

  • Разработка схем погрузки

    Предоставляем услуги по разработке схем и эскизов размещения, крепления грузов,

    а также необходимый реквизит крепления в соответствии с ГОСТами

  • Сопровождение на всем пути следования грузов

    Предоставление техники и грузчиков для погрузки/выгрузки, сопровождение

    в оформлении фитосанитарных и карантинных сертификатов, сопровождение

    в Таможенном оформлении грузов.

Работаем с 2014 года

Более 150 постоянных клиентов

Собственный парк вагонов

Быстрая доставка в срок

Организация грузоперевозок

Доверьте свои грузы опытным специалистам
0

Станций

          Более

0

            Перевозок в год

0

Реализованных проектов

Почему выбирают нас

  • Опытный и отзывчивый персонал
  • Быстрый и прозрачный расчет стоимости перевозки
  • Оформление карантинного и фитосанитарного сертификатов
  • Бережное хранение вашего груза на наших складах
  • Сопровождение в оформлении всех документов по погрузке
  • Осуществляем погрузку на любой станции
  • Вывоз вашего груза до станции и погрузка его на вагон
  • Возможность поставки своего вагона для перевозки

Услуги

Услуги грузоперевозок

 

 

 

 

Оформление фитосанитарных и карантинных сертификатов




Фитосанитарная обработка поддонов




Услуги по разработке схем погрузок, эскизов




Предоставление реквизита крепления




Предоставление подвижного состава




Услуги погрузки




Услуги хранения




Таможенное оформление грузов




25 филиалов на территории РФ

Советский, ул. Железнодорожная 3

Серов, ул. Черняховского, грузовой двор

Екатеринбург, ул. Вишневая 39А (заезд с Малышева)

Арамиль, пос. Светлый, ул Светлая 2б

Курган, ул.Омская 177

Томск, ул. Омская 89

Кемерово, ул. Кузнецкий проспект 127/3

Барнаул, ул. Привокзальная 87

Красноярск, ул. Новая заря 16

Братск, станция Братск 4

Иркутск, ул. Набережная Иркута 2 стр. 1 (район, затон, грузовой двор)

Улан-Удэ, ул. Товарный двор 1

Новочугуевка, ул.Вокзальная,11

Комсомольск-на- Амуре, ул. Станционная , 2

Хабаровск, Ст.Хабаровск, переулок 3-й Путевой,8

Владивосток, ул. Снеговая 54

Сыктывкар, ул. Морозова 3

Киров, ул. Московская 104А

Менделеево, ул. Советская 23

Пермь, ул. Докучаева 60

Березники, ул. Привокзальная 3

Архангельск, ул. Окружное шоссе 16

Вологда, ул. Преображенского 40

Плесецк, ул. Шпалозаводская, 1А

Няндома, ул. Лесная 12

Основные направления

Реквизиты крепления

Схемы/эскизы

Металлопрокат

Пиломатериалы

Компенсаторы

Стройматериалы

Кирпичи/блоки


Термоусаживаемые материалы

Теплоизоляционные материалы

Качество, подтвержденное сертификатами

Наши партнеры

Оставьте заявку и мы перезвоним вам в ближайшее время

Ваше имя
Номер телефона
Ваше сообщение
0 (Min. 30 Символы)

Я согласен с Положениями и условиями     

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ