Отдел продаж
8 800 101-71-36
Отдел продаж
8 800 101-71-36
Мы предлагаем оперативную перевозку грузов ж/д транспортом для крупных компаний,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Разработка схем погрузки
Предоставляем услуги по разработке схем и эскизов размещения, крепления грузов,
а также необходимый реквизит крепления в соответствии с ГОСТами
Сопровождение на всем пути следования грузов
Предоставление техники и грузчиков для погрузки/выгрузки, сопровождение
в оформлении фитосанитарных и карантинных сертификатов, сопровождение
в Таможенном оформлении грузов.
Станций
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Перевозок в год
Реализованных проектов
Почему выбирают нас
Телефон
8 900 000-00-00
Почта
email@mail.com
Адрес
ул. Преображенского 40
25 филиалов на территории РФ
Советский, ул. Железнодорожная 3
Серов, ул. Черняховского, грузовой двор
Екатеринбург, ул. Вишневая 39А (заезд с Малышева)
Арамиль, пос. Светлый, ул Светлая 2б
Курган, ул.Омская 177
Томск, ул. Омская 89
Кемерово, ул. Кузнецкий проспект 127/3
Барнаул, ул. Привокзальная 87
Красноярск, ул. Новая заря 16
Братск, станция Братск 4
Иркутск, ул. Набережная Иркута 2 стр. 1 (район, затон, грузовой двор)
Улан-Удэ, ул. Товарный двор 1
Новочугуевка, ул.Вокзальная,11
Комсомольск-на- Амуре, ул. Станционная , 2
Хабаровск, Ст.Хабаровск, переулок 3-й Путевой,8
Владивосток, ул. Снеговая 54
Сыктывкар, ул. Морозова 3
Киров, ул. Московская 104А
Менделеево, ул. Советская 23
Пермь, ул. Докучаева 60
Березники, ул. Привокзальная 3
Архангельск, ул. Окружное шоссе 16
Вологда, ул. Преображенского 40
Плесецк, ул. Шпалозаводская, 1А
Няндома, ул. Лесная 12
Качество, подтвержденное сертификатами
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